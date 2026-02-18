14:38 | 18.02.2026
Земля Національного парку «Дністровський каньйон» повернута державі після судового розгляду

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов Бучацької окружної прокуратури, що стосувався усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою площею 3,283 га, яка є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон». Позов поданий до Заліщицької міської ради та Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області через порушення правового режиму земель природно-заповідного фонду.

Ділянка, яка має цінні природні комплекси, була помилково сформована як землі сільськогосподарського призначення і незаконно передана міській раді. Суд визнав ці дії протиправними та постановив повернути землю в державну власність. Рішення суду ще не набрало законної сили.

