Нововведення для водіїв: у Тернополі змінюють напрямки руху на Татарській та Шопена

🚦 З 4 жовтня у Тернополі діятиме нова схема організації дорожнього руху

У місті запроваджують двосторонній рух на вулицях Татарській та Шопена.

✅ Зміни спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення аварійності, розвантаження центральних вулиць та покращення пропускної спроможності транспортної мережі.

‼️ Будьте уважні до дорожніх знаків, особливо до напрямків руху. Не залишайте автомобілі у місцях, позначених знаком 3.34 “Зупинка заборонена”, адже це може суттєво ускладнити проїзд транспорту та створити аварійні ситуації.