У Тернополі на набережній ставу відбулося загальноміське освячення води з нагоди празника Богоявлення Господнього

Сьогодні, 6 січня, у день празника Богоявлення Господнього, в Тернополі відбулося загальноміське Йорданське водосвяття. Чин освячення води звершили на набережній Тернопільського ставу біля пам’ятного хреста з нагоди 1020-ліття Хрещення України, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Очолив Богослужіння архиєпископ-емерит Василій Семенюк у співслужінні духовенства міста Тернополя. У заході також взяли участь представники Православної Церкви України, місцева влада та численні вірні.

Звертаючись до присутніх, кир Василій наголосив на богословському значенні празника Богоявлення:

“Сьогодні святкуємо Свято Богоявлення – одне з найбільших свят. Спаситель світу, безгрішний, приймає хрещення як звичайний грішний чоловік. Бог дається хреститися сотворінню. В той час відкривається небо і появляється Трійця: Син хреститься, Дух Святий сходить у вигляді голуба, а Отець Небесний промовляє: “Це є Син Мій улюблений, у Котрому Моє уподобання””.

Особливу увагу у своїй проповіді владика звернув на гідність і відповідальність кожного охрещеного християнина:

“Коли нас хрестили, то й до нас Господь Бог сказав: “Це син мій улюблений, це донька моя улюблена”. Тож застановімося, чи сьогодні ми є дітьми Божими, чи перебуваємо в Божій ласці”.

Кир Василій заохотив вірних дбати про чистоту своєї душі, користати з Таїнства покаяння та пам’ятати про Боже милосердя. Окремо архиєрей закликав до щирої молитви за Україну та українське військо, а також до конкретної підтримки захисників добрими ділами.

На завершення семінаристи Тернопільської духовної семінарії виконали традиційні йорданські піснеспіви та коляди. Після цього присутні архиєреї окропили святою водою представників влади та всіх присутніх вірних.