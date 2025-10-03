18:19 | 3.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Гусятинська громада стала власником току з будівлями на понад 4 млн грн

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У власність територіальної громади на Чортківщині передали тік з прилеглими спорудами вартістю понад 4, 3  млн грн

Чортківський районний суд задоволив позов Чортківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Гусятинської селищної ради про передачу у власність громади майна вартістю понад 4,3 млн грн.

Прокурори з’ясували, що у с. Кривеньке Чортківського району  знаходиться безхазяйне нерухоме майно будівлі та споруди току, що по вул. Центральна, площею 2 586,8  кв м., вартістю  4 млн  393 тис. грн. Воно було взяте на облік сільською радою, проте дотепер не передане у власність громади.

Відсутність власника могла призвести до руйнації будівель. А після набуття у комунальну власність громада матиме можливість здійснювати належне управління цим майном.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *