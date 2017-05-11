Обурені тернополяни вийшли з факелами до забороненого грального залу

Обурені жителі Тернополя разом з активістами вийшли на вулицю на знак протесту. Люди у руках тримали підпалені факели.

Усе це відбувалося 4 травня близько 21:00. Мешканці вулиці Богдана Хмельницького, 9А незадоволені роботою закладу “Національної лотереї” і вимагали його закриття. Своє обурення тернополяни виклали у заяві до поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Уже спілкуючись з правоохоронцями люди скаржилися на те, що даний заклад працює довше встановленого терміну, його відвідувачі галасують і використовують сусідній під’їзд, як туалет.

Поліцейські поспілкувалися з керівництвом “Національної лотереї”. Даний факт внесли до журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Дирекція закладу відповідатиме перед Законом відповідно до статті 164 КУпАП – порушення порядку провадження господарської діяльності.

Працівники поліції звертаються до мешканців міста та області повідомляти на лінію “102” про факти порушення режиму та правил роботи, незаконного продажу алкоголю після 22:00 та інші неправомірні дії будь-якими закладами – чи то ігровими, чи громадського харчування. На усі скарги буде відповідна реакція та перевірка.

За вказівкою начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола в обласному центрі працюватиме й група моніторингу та контролю. До її складу входять патрульні поліцейські, представники управління боротьби з економічними злочинами, співробітники превентивної служби.

Вони перевірятимуть роботу усіх таких установ, а у разі порушень складатимуть відповідні протоколи і ініціюватимуть перед органами місцевого самоврядування закриття закладів-порушників.