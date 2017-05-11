На Тернопільщині молодики побили інспекторів “рибного патруля”

Днями до чергової частини Зборівського відділення поліції із заявою звернувся головний інспектор управління Державного агентства рибного господарства в Тернопільській області і заявив, що йому та двом його колегам під час виконання службових обов’язків було нанесено тілесні ушкодження. Інцидент стався в Зборові на території гідропарку.

Група реагування патрульної поліції оперативно прибула на місце конфлікту. З’ясувалося, конфлікт виник між інспекторами рибохорони та місцевими жителями. Троє молодих зборівчан, незважаючи на період нересту, активно рибалили на річці Стрипа. Хтось з небайдужих повідомив про браконьєрство на гарячу телефонну лінію управління Державного агентства рибного господарства. Співробітників виїхали на виклик.

Зі слів потерпілих, вони представилися і почали вимагати, аби молоді люди припинили браконьєрські дії та згорнули закинуті сітки. Конфлікт почався, коли інспектори стали складати адміністративний протокол за грубе порушення правил рибальства.

Як наслідок, троє зборівчан окрім адмінвідповідальності (стаття 85 КУАП) будуть притягнені й до кримінальної за умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків(частина 2 статті 345 КК).

Триває досудове розслідування.