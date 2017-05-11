Наступна сесія тернопільської міської ради буде нелегітимною?

яльності місцевого самоврядування.

Та й розпорядження міського голови про скликання сесії є актом разової дії, тому зміни в нього не вносяться.

Тому п’ятнична сесія так виглядає буде не зовсім легітимна.

Все веселіше і веселіше…. – пише він.