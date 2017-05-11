Наступна сесія тернопільської міської ради буде нелегітимною?
Міський голова, видно не готовий завтра провести сесію, або чогось боїться, тому в останній момент вирішив її перенести. Просто внісши зміни в розпорядження 10-ти денної давності про скликання сесії. Про це в мережі Фейсбук пише депутат міської ради Назар Зелінка.
- Але йому юристи не підказали, що таке перенесення незаконне, тому що суперечить п. 10 ст. 46 “Про місцеве самоврядування в Україні”, яка говорить, що час і місце має бути повідомлено населення і депутатів за 10 днів до проведення сесії. В тому і суть відкритості і прозорості діяльності місцевого самоврядування.
Та й розпорядження міського голови про скликання сесії є актом разової дії, тому зміни в нього не вносяться.
Тому п’ятнична сесія так виглядає буде не зовсім легітимна.
Все веселіше і веселіше…. – пише він.