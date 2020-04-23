Чим Людмила Стахів відрізняється від інших фотографів у Тернополі? Окрім особливого стилю фото, ставлення до клієнта, цей фотограф надає у безкоштовне користування аксесуари, одяг, елементи декорацій. “У мене є багато суконь, як для дітей, так і для дорослих. Таким чином забираю більшість клопотів у тих, кого фотографую. З часом планую організувати команду з візажистів і перукарів, аби пропонувати клієнтам повноцінний пакет послуг для фотосесії. Щоб людина просто прийшла, розслабились, а все решта за неї зроблять”. “Спочатку була інтуїтивна фотографія” Тернополянка Людмила Стахів почала фотографувати, коли була підлітком. Перший фотоапарат з’явився у 14 років. Він був з плівкою. — На перший фотоапарат я знімала все, що могла. З того періоду запам’яталися перші ластівки, які щойно народилися у стайні в бабциному селі. Є й пізніше їхнє фото: коли вже виросли і сиділи на балці, на тому ж подвір‘ї.

Фотографувала також рідних, коли робили ремонт, тваринок, друзів.

Що більше ви зніматимете, то більше прийомів освоїте й виразнішим буде ваш власний стиль, — впевнена Людмила.

У студентські роки постійно робила фото на плівку друзям, а вони мені. Так було до тих пір, доки не народилась донечка. Саме тоді відчула, що хочу кращий фотоапарат, щоб вийти на новий рівень. Так у мене з’явився поширений тоді цифровий.

Донечку фотографувала часто на інтуїтивному рівні. Хоча, якщо подивитися на ті фото зараз, вони таки правильні. Як виявилося, я навмання робила все правильно — і світло, і ракурси були цікавими. Хоча тоді я ще нічого не розуміла у фотографії.

Щастю допомогло нещастя

Орієнтовно три роки тому почала говорити чоловікові, що прагну розвиватися у сфері фотографії і варто подумати про професійний фотоапарат. Певний час ми постійно відкладали цю покупку. Але одного разу, як кажуть, щастю допомогло нещастя. У нас зіпсувався холодильник, настільки, що треба було купувати новий. Прийшли у магазин, замовляємо, визначилися з покупкою і вже на касі в останній момент чоловік повертається до фотоапаратів і пропонує взяти ще й його… утричі дорожчий, ніж холодильник. Після цієї покупки я одразу пішла на навчання, адже доводилося розбиратися з нюансами, яких у простих фотоапаратах немає.

Одна з багатьох економістів, яким не цікаво у цій професії

За освітою я економіст, закінчила Тернопільський національний економічний університет. Коли обирала вищу освіту, професія фотографа серйозно не сприймалося у суспільстві. Тому стала однією з багатьох економістів, яким не цікаво у цій професії. Працювала офіс-менеджером, економістом, бухгалтером, рекламним агентом. Працювала, доки остаточно не переконалася, що це не моє.

Після декрету вирішила розвиватися в новій сфері — у фотографуванні. На улюблене заняття з радістю виділяла весь свій час. Я люблю людей, бачу красу в кожному. Подобається дарувати посмішку, відкривати людям самих себе. Фантазувати, творити, — ось це дійсно моє.

Фотографія не є моїм основним заробітком, але є сферою, де я себе реалізую. Прагну вдосконалюватися, вчитися.

Фотографія — це не лише зупинена мить, а й цінний спогад на майбутнє. Своїм клієнтам віддаю фотографії не тільки на цифровому носії, а й роздруковую частину з них, можу оформити фотокнигу. Свого часу поштовхом до цього стала моя бабця, яку дуже любила. Одного літа вона сильно захворіла. Ми багато часу проводили разом. Я намагалася зробити якомога більше фото з нею, з донечкою. На той час у бабусі було мало своїх фото, лише кілька чорно-білих з молодості. Через півроку після того бабці не стало… але залишились світлини, якою вона була. Наскільки це цінно, зрозуміла, коли бабусю вже не повернути.

Фотографії — це не просто так, не для лайків, а дуже цінний вклад у майбутнє.



Кого з відомих тернополян доводилось фотографувати? Наприклад, Instagram-блогерку Оксану Матвєєву, яка дуже смачно готує здорову їжу.

Про тенденції у фото-2020

Не тільки в фотографії, а й в усьому теперішні тенденції — це Life Style. Простота, екологічність, відмова від зайвого — таке можна спостерігати і у сучасній фотографії, де став важливим мінімалізм — у кольорах, одязі, декораціях.

Лайфхаки для фотосесії вагітних від Людмили Стахів

Найкраще фотографуватися з 26-го по 32-й тиждень вагітності. На пізніших термінах у майбутньої мами часто з’являються набряки, змінюється форма обличчя, та й фізично вже важче.

Основна особливість вагітності – це збільшення маси тіла, через що деякі майбутні матусі починають комплексувати та відмовляються від фотосесії. Що робити в такій ситуації? Звичайно, погоджуйтесь на зйомку! Однак, обираючи виконавця, спробуйте знайти дійсно професійного фотографа. Справжній фахівець завжди зможе заспокоїти, до того ж, він здатен зробити розкішні знімки з будь-якою моделлю.

Дуже важливо наперед ознайомити фотографа, які образи хочете створити. Пошукайте варіанти фото в інтернеті. Розкажіть, що з одягу на фотосесію вже маєте, чого бракує.

Якщо на перукареві можна зекономити, то професійний макіяж обов’язковий.



При виборі одягу важливо орієнтуватися і на інтер’єри студії, щоб образ був “в тему”.

Передусім, я за мінімалізм. Коли акцент на модель, а не на інтер’єр і антураж. Тому рекомендую відмовитися від строкатого одягу на користь однотонного. Кольори: білий, бежевий, сірий, пудровий/персиковий, темно синій, чорний і звичайно ж червоний.

Найкраще виглядають приталені сукні — вони добре сідають на животик і не додають зайвого об’єму. А головне — підкреслюють силует.



Дуже ефектно виглядає боді з капелюшком.

Фотосесія для вагітних не повинна затягуватися, тому що це досить активний процес, принаймні, я так працюю. Під час зйомки ми багато рухаємося, і не хочеться, щоб дівчина втомилася. Оптимальний час — півтори години, а якщо передбачена зміна кількох образів, то дві. Але не більше.



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Телефонний номер 097 26 47 527



Підготувала Ірина Гайсюль.

Фото з приватної галереї Людмили Стахів.