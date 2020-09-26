Офіційно: 26 вересня видужало 356 осіб, підтверджено 282 випадки зараження COVID-19 та три смерті

Станом на 26 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12857 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11868 випадків – дорослі, 989 випадків – діти), з них 153 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 6764 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3679 (1604 одужало, 32 летальних, 2043 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 672 (402 одужало, 8 летальних, 262 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 441 (166 одужало, 4 летальних , 271 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 669 (304 одужало, 15 летальних, 350 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 601 (373 одужало, 6 летальних , 222 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 553 (214 одужало, 13 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 326 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 666 (323 одужало, 8 летальних, 335 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 338 (172 одужало, 166 продовжують хворіти);

– Козівський район – 356 (205 одужало, 2 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 806 (563 одужало, 14 летальних, 229 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 360 (215 одужало, 1 летальний, 144 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 526 (395 одужало, 8 летальних, 123 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 285 (163 одужало, 3 летальних, 119 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 101 (39 одужало, 3 летальних, 59 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 470 (288 одужало, 6 летальних, 176 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1046 (497 одужало, 7 летальних, 542 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 879 (541 одужало, 8 летальних , 330 продовжують хворіти);

– Шумський район – 409 (300 одужало, 14 летальних, 95 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 356 осіб;

проведено 1034 дослідження методом ПЛР;

підтверджено 282 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 3 летальних випадки – жінка 57 р. м. Тернопіль, чоловік 61 р. м. Тернопіль, чоловік 85 р. Заліщицький район с. Дунів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (44 особи)

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 6

Борщівський район (53 особи):

• с. Мушкатівка – 3

• м. Борщів – 15

• с. Кривче – 1

• с. Іване-Пусте – 5

• с. Висічка – 4

• с. Ланівці – 2

• с. Королівка – 1

• смт Мельниця-Подільська – 2

• с. Бурдяківці – 4

• с. Олексинці – 2

• с. Пилипче – 1

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Кудринці – 1

• с. Шупарка – 3

• с. Вовківці – 1

• с. Верхняківці – 1

• с. Більче-Золоте – 1

• с. Горошова – 1

• с. Іванків – 1

• с. Гуштин – 1

• с. Стрілківці – 1

Бучацький район (33 особи):

• м. Бучач – 14

• с. Старі Петликівці – 1

• с. Бариш – 1

• с. Трибухівці – 5

• с. Підзамочок – 3

• с. Заривинці – 2

• с. Соколів – 1

• смт Золотий Потік – 2

• с. Осівці – 1

• с. Переволока – 2

• с. Сороки – 1

Гусятинський район (6 осіб):

• смт Гусятин – 1

• с. Котівка – 4

• м. Хоростків – 1

Збаразький район (9 осіб):

• м. Збараж – 5

• с. Залужжя – 1

• с. Чернихівці – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Красносільці – 1

Зборівський район (10 осіб):

• м. Зборів – 4

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• смт Залізці – 1

• с. Озерна – 2

• с. Беримівці – 1

• с. Перепельники – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 3

• с. Денисів – 1

• смт Козлів – 1

• с. Олесине – 1

• с. Ішків – 1

• с. Геленки – 1

Кременецький район (19 осіб):

• м. Кременець – 11

• с. Великі Млинівці – 1

• м. Почаїв – 5

• с. Горинка – 1

• с. Сапанів – 1

Лановецький район (13 осіб):

• с. Юськівці – 2

• м. Ланівці – 10

• с. Козачки – 1

Монастириський район (3 особи):

• с. Вістря – 1

• с. Ковалівка – 2

Підволочиський район (13 осіб):

• смт Підволочиськ – 9

• с. Гнилички – 1

• с. Староміщина – 1

• с. Мигдалівка – 1

• с. Кам’янки – 1

Теребовлянський район (26 осіб):

• м. Теребовля – 5

• смт Микулинці – 5

• с. Ласківці – 1

• с. Конопківка – 4

• с. Дворіччя – 2

• с. Ладичин – 2

• с. Кровинка – 2

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Млиниська – 1

• с. Долина – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Сущин – 1

Тернопільський район (20 осіб):

• с. Чернилів-Руський – 1

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Великі Гаї – 2

• с. Лучка – 1

• с. Біла – 2

• с. Настасів – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Підгородне – 2

• с. Байківці – 1

• с. Петриків – 2

• с. Великий Глибочок – 1

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Давидківці – 1

• с. Шульганівка – 1

• смт Заводське – 2

Шумський район (11 осіб): • с. Підгайці – 1 • м. Шумськ – 4 • с. Онишківці – 1 • с. Кудлаївка – 1 • с. Новостав – 1 • с. Мала Іловиця – 1 • с. Літовище – 1 • с. Кутянка – 1