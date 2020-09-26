18:44 | 26.09.2020
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На Тернопільщині палала зернова сушка (фото)

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26 вересня близько 13:43  в селі Плотича Тернопільського району на території одного із підприємств виникла пожежа зернової сушки.

На місце події працювало 2 пожежно-рятувальні підрозділи та оперативні групи районного відділу та Управління ДСНС в області. Загалом для ліквідації події залучалось 3 одиниці спеціальної техніки та 9 рятувальників. В ході гасіння пожежі, для підвозу води, використовувалась допоміжна техніка аграрного підприємства.

О 18:00 пожежу ліквідовано. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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