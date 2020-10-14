Офіційно. Видужали 135 осіб, підтверджено 227 випадків зараження COVID-19 та 3 смерті 14 жовтня у Тернопільській області
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
Станом на 14 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16472 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15262 випадки – дорослі, 1210 випадків – діти), з них 209 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11397 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4634 (2915 одужало, 49 летальних, 1670 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 786 (635 одужало, 8 летальних, 143 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 776 (362 одужало, 11 летальних, 403 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 799 (587 одужало, 16 летальних, 196 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 717 (609 одужало, 10 летальних , 98 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 769 (491 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 262 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 814 (569 одужало, 9 летальних, 236 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 398 (310 одужало, 2 летальних, 86 продовжують хворіти);
– Козівський район – 485 (326 одужало, 4 летальних, 155 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1055 (800 одужало, 17 летальних, 238 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 447 (360 одужало, 2 летальних, 85 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 662 (538 одужало, 10 летальних, 114 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 435 (294 одужало, 4 летальних, 137 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 165 (107 одужало, 3 летальних, 55 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 608 (400 одужало, 10 летальних, 198 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1296 (882 одужало, 11 летальних, 403 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1124 (836 одужало, 12 летальних, 276 продовжують хворіти);
– Шумський район – 502 (376 одужало, 14 летальних, 112 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 135 осіб;
проведено 863 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 227 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 3 летальних випадки: чоловік 39 р. Гусятинський район м. Хоростків, жінка 86р. м. Борщів, жінка 82 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (72 особи)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 2
• с. Стриганці – 1
Борщівський район (11 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Стрілківці – 2
• с. Цигани – 2
• с. Тулин – 1
• с. Верхняківці – 2
• с. Шупарка – 2
• с. Королівка – 1
Бучацький район (12 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Новосілка – 3
• с. Соколів – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Переволока – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Скоморохи – 1
Гусятинський район (3 особи):
• смт Гримайлів – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Мала Лука – 1
Заліщицький район (31 особа):
• м. Заліщики – 16
• с. Новосілка – 3
• с. Винятинці – 2
• с. Городок – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Синьків – 1
• с. Мишків – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Зозулинці – 1
• с. Ворвулинці – 1
• с. Устечко – 2
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 3
Зборівський район (4 особи):
• смт Залізці – 1
• с. Футори – 1
• с. Волосівка – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Городниця – 2
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Рудка – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Кімната – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Білокриниця – 1
️Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Юськівці – 2
️Монастириський район (28 осіб):
• м. Монастириська – 16
• с. Швейків – 1
• с. Устя-Зелене – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Яргорів – 1
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Гончарівка – 4
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 2
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 3
Теребовлянський район (7 осіб):
• м. Теребовля – 1
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Слобідка – 2
• с. Різдвяни – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Гаї-Гречинські – 4
• с. Великі Гаї – 2
• с. Петриків – 2
• с. Ангелівка – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Застінка – 1
• с. Красівка – 1
• с. Біла – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
️Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• смт Заводське – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Переходи – 1
Шумський район (0 осіб)