Офіційно. Видужали 135 осіб, підтверджено 227 випадків зараження COVID-19 та 3 смерті 14 жовтня у Тернопільській області

Станом на 14 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16472 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15262 випадки – дорослі, 1210 випадків – діти), з них 209 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11397 осіб.