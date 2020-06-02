Тернополянка Людмила Павлова працює над копією давнього капелюха
Заслужений майстер народної творчості України Людмила Павлова робить точну копію чоловічого головного убору з Борщівського району.
Тернополянка працює над давнім капелюхом, який зберігається в одному з музеїв Тернопільщини.
Цій красивій речі дедалі важче змагатися з часом: зіпсувалася солома, вицвіли прикраси.
Майстриня взялася зробити його точну копію. І ось що їй вдалося.
“Робота непроста, займає багато часу. Все роблю власноруч: плету солому, прикраси з бісеру, виготовляю китиці та паперове оздоблення. Залишилося кілька незначних деталей і капелюх буде готовий”, – розповіла Людмила Павлова.
Після завершення роботи майстриня передасть капелюх у музейну колекцію, – пише ОбластьТе.