14:02 | 2.06.2020
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Тернополянка Людмила Павлова працює над копією давнього капелюха

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Заслужений майстер народної творчості України Людмила Павлова робить точну копію чоловічого головного убору з Борщівського району.

Тернополянка працює над давнім капелюхом, який зберігається в одному з музеїв Тернопільщини.

Цій красивій речі дедалі важче змагатися з часом: зіпсувалася солома, вицвіли прикраси.

Майстриня взялася зробити його точну копію. І ось що їй вдалося. 

“Робота непроста, займає багато часу. Все роблю власноруч: плету солому, прикраси з бісеру, виготовляю китиці та паперове оздоблення. Залишилося кілька незначних деталей і капелюх буде готовий”, – розповіла Людмила Павлова.

Після завершення роботи майстриня передасть капелюх у музейну колекцію, – пише ОбластьТе

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