Тернопіль: пожежа забрала життя

13 жовтня о 22:38 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Живова у місті Тернопіль.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці ДСНС. Було встановлено, що пожежа виникла у квартирі житлового будинку.

Завдяки оперативним та організованим діям рятувальників уже о 22:54 вогонь зупинили, та повністю ліквідували.

Всього було залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

На місці пожежі було виявлено тіло громадянки, 1958 року народження.

Вогнем пошкоджено: ліжко, стіни, речі домашнього вжитку, телевізор на площі 8 м. кв.

Причина пожежі – встановлюється.