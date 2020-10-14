Тернопіль і літаки

Як в Тернополі на початку 20-го століття сконструювали літак, а потім розібрали, бо зацікавлених в розробці не було.

Десь так у 1910-1911 роках Броніслав Ґловінський, у глухому і далекому від технічних новинок Тернополі займався розробкою і будівництвом літака (за зразком Blériot XI “La Manche”). Від оригіналу нова модель відрізнялася сталевим фюзеляжем та іншим розташуванням головного шасі.

Свої роботи інженер проводив у брата в сараї, що слугував і столярнею і ангаром. Через відсутність грошей на літак він поставив старенький і ним же відремонтований двигун Anzani. Ну й матеріали для решти літака використовував підручні.

Свій літак винахідник представив у травні 1911 року, чим викликав не малий ажіотаж у місті. Ось так весною 1911 року з Тернопільських Болонів (Оболоня) вперше піднявся літак. Усе літо Броніслав Ґловінський активно літав, готуючи літак до виставки у Львові.

Польські джерела називають “Літак Ґловінського” одним з перших (деякі таки першим), що побудований на тодішній території Польщі і здійснив керований політ, а також такий, що мав металеву конструкцію фюзеляжу. Довжина літака становила 8 м, висота – 2,5 м. Вага – 320 кг. Швидкість, яку він міг розвинути – 60 км\год.

Але, через важку конструкцію літака (підручні матеріали виявилися не найкращі) і старий двигун, за якийсь час тренувань двигун не витримав і поламався, ремонту не підлягав. Коштів на новий у винахідника не знайшлося. Не маючи грошей для продовження робіт, він розібрав свій літак. У Львів, на виставку у Політехніці у 1913 році він привіз лише передню частиною фюзеляжу з двигуном.

Відомо, що винахідник працював самостійно. Але після виставки чекав на допомогу і підтримку (особливо фінансову). Надії не виправдалися – ні місцевої, ні допомоги від львівської авіаційної організації він не отримав. Перед початком Першої світової війни виїхав в Азію на будівництво залізниць. Згодом повернувся, але чим займався далі – не відомо.

Перед проєктом літака, десь у 1910 році, Броніслав розробив моторні санки, які могли розвивати швидкість до 30 км/год. Сани, завдяки спеціальній конструкції, могли долати не великі пагорби і були розраховані, на різну товщину снігу.

Цікаво, що згодом в Тернополі все ж діяло якесь авіаційне товариство. На внески його членів, у 1936 році почали розробку нового навчально літака. Його модель – RWD-17. Проєктував інженер Броніслав Жуковський і перший політ літак зробив в серпні 1937 року. Прототип отримав назву “Tarnopol”.

Джерело: соцмережі