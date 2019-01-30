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Оригінальні рекорди однієї з центральних тернопільських шкіл

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У Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” учні встановлюють оригінальні рекорди. На своєму сайті адміністрація навчального закладу днями опублікувала результати рекордсменів.

Таблиця оригінальних рекордів школи-ліцею

Школа-Ліцей №6 м.Тернопіль
№ п/п Назва рекорду
1. Запам’ятовування цифр числа π – 287 знаків
2. Біг з цоколя на четвертий поверх школи –  14, 02 секунди
3. Найбільша кількість «12 балів» за урок – 27
4. Вірші напам’ять – 121 вірш
5. Біг через три поверхи – 49,2 секунди
6. Зав’язування шнурівок плоскогубцями – 8,87 секунди
7. Складання кубика Рубіка – 33,0 секунди

 

Автор рекорду Дата встановлення
Михайлишин Анастасія – 10-ЛФ клас Квітень, 2015 р.
Смолин Дмитро – 11-ЛІ клас Травень, 2015 р.
8-Г клас (класний керівник Холодняк Н.В.) Травень, 2015 р.
Скрепецька Оксана Травень, 2016 р.
Олійник Богдан – 10 ЛФ клас Грудень, 2017 р.
Стасишин Артур – 9-Б клас Грудень, 2018 р.
Кондратенко Мар’ян – 9-В клас Грудень, 2018 р.

 

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