Оригінальні рекорди однієї з центральних тернопільських шкіл
У Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” учні встановлюють оригінальні рекорди. На своєму сайті адміністрація навчального закладу днями опублікувала результати рекордсменів.
Таблиця оригінальних рекордів школи-ліцею
|№ п/п
|Назва рекорду
|1.
|Запам’ятовування цифр числа π – 287 знаків
|2.
|Біг з цоколя на четвертий поверх школи – 14, 02 секунди
|3.
|Найбільша кількість «12 балів» за урок – 27
|4.
|Вірші напам’ять – 121 вірш
|5.
|Біг через три поверхи – 49,2 секунди
|6.
|Зав’язування шнурівок плоскогубцями – 8,87 секунди
|7.
|Складання кубика Рубіка – 33,0 секунди
|Автор рекорду
|Дата встановлення
|Михайлишин Анастасія – 10-ЛФ клас
|Квітень, 2015 р.
|Смолин Дмитро – 11-ЛІ клас
|Травень, 2015 р.
|8-Г клас (класний керівник Холодняк Н.В.)
|Травень, 2015 р.
|Скрепецька Оксана
|Травень, 2016 р.
|Олійник Богдан – 10 ЛФ клас
|Грудень, 2017 р.
|Стасишин Артур – 9-Б клас
|Грудень, 2018 р.
|Кондратенко Мар’ян – 9-В клас
|Грудень, 2018 р.
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