Пінг-понг ідей класних керівників із Тернополя

24 січня у Тернопільській школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука відбувся пін-понг ідей на тему «Діяльність класних керівників 5-7 кл. у шкільному едукаційному проекті «Презентабельність, книги і грамотна мова – прогресивна суспільна мода».

У дружній атмосфері вчителі розповідали про СКІНДи, які провели у своїх класах. Класні керівники 5 класів: Абрамик Л.Б., Катола А.І., Лотоцька О.М., – ділись різними формами роботи, які допомогли п’ятикласникам краще адаптуватись в старшій школі, а класним керівникам познайомитись з батьками учнів, здружити класний колектив. Кулешко В.І., Лукашова В.В. ділились найефективнішими методами виховання учнів 6 класів:колективні творчі справи, майстер-класи, туристично-спортивні ігри, вивчення народних звичаїв та традицій. Сиротюк С.В., Синюк Л.Й., Лисобей Л.В. презентували теми індивідуальної роботи класного керівника з батьками та учнями 7 класів. Михайлишин Н.В., класний керівник 10-ЛФ поділилася цікавим досвідом роботи з батьками старшокласників, зосередила увагу колег на підготовці до проведення батьківських зборів.

Кольба В.О., заступник директора з виховної роботи, підсумувала виховну роботу школи-ліцею у І семестрі 2018-2019 н.р. Педагоги обговорили методи, прийоми та засоби виховання, які використовуються в процесі формування особистих якостей вихованців. Розглянули методи виховання за Бабанським Ю.К..: формування свідомості особистості, організації діяльності та формування досвіду громадської поведінки, стимулювання діяльності та поведінки, методи самовиховання; а також звернули увагу на методи виховання за Ярмаченко М.Д.: методи інформації, сугестії , стимулювання позитивної та гальмування негативної поведінки. Вчителі поділились своїми ідеями у роботі з вихованцями , кожен присутній зміг почерпнути щось нове, цікаве для себе й свого класу.

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