Уряд запровадив надзвичайну ситуацію по всій країні та продовжив карантин до 24 квітня

Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації та продовжити дію карантину по всій країні на 30 днів, до 24 квітня.

Таке рішення у середу, 25 березня, ухвалили на черговому засіданні уряду, яке транслювало hromadske.

«Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.

Водночас глава уряду уточнив, що якщо країна зможе побороти коронавірус раніше, то уряд «окремо ухвалюватиме рішення на засіданні Кабінету міністрів».

Також уряд призначив заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка керівником робіт з наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій природного характеру державного рівня.

Додатково до цього рішення уряд постановив :