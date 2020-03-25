Уряд запровадив надзвичайну ситуацію по всій країні та продовжив карантин до 24 квітня
Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації та продовжити дію карантину по всій країні на 30 днів, до 24 квітня.
Таке рішення у середу, 25 березня, ухвалили на черговому засіданні уряду, яке транслювало hromadske.
«Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року», — повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.
Водночас глава уряду уточнив, що якщо країна зможе побороти коронавірус раніше, то уряд «окремо ухвалюватиме рішення на засіданні Кабінету міністрів».
Також уряд призначив заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка керівником робіт з наслідків медико-біологічних надзвичайних ситуацій природного характеру державного рівня.
належним чином облаштувати КПП у зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
До цього режиму надзвичайної ситуації був введений у тих областях, де зафіксували випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській, Запорізькій областях та Києві.
Нагадаємо, 12 березня обласні державні адміністрації по всій Україні запровадили карантин до 3 квітня, виконуючи рішення Кабінету міністрів щодо протидії поширенню нового коронавірусу SARS-CoV-2.