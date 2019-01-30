Що Тернопільський драмтеатр готує для своїх глядачів у лютому
Що покажуть в тернопільському театрі у лютому 2019 року.
Загалом буде багато комедій. Першою у лютому в Тернопільському академічному обласного українському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка покажуть музичну комедію “Сватання на Гончарівці” за твором. Г. Квітки-Основ’яненка, яка запланована на 2 лютого. Також глядачі матимуть змогу в наступному місяці подивитися комедію “Гормон кохання, або Тестостерон”, легенду про кохання “Наречена світанкової зорі”, комедію “Рятуйте, мене женять”, тощо. Для маленьких глядачів покажуть казки “Незвичайні пригоди відважних козаків”, «Рукавичка», «Чари прадавнього лісу»,«Кришталева туфелька».
Репертуар на лютий 2019 р.
|
2
|
«Сватання на Гончарівці»
|
Г. Квітка-
|
3
|
«Запорожець за Дунаєм»
|
С. Гулак-
|
6
|
«Майська ніч»
|
Сценічна
|
7
|
«Ніч перед Різдвом»
|
Сценічна
|
9
|
«Гормон кохання,
|
А. Сарамоновіч
|
10
|
«Наречена
|
А. Касона
|
13
|
«Сорочинський ярмарок»
|
Сценічна
|
14
|
ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ
|
Я. Барнич
|
15
|
«Ніч перед Різдвом»
|
Сценічна
|
16
|
МАЛА СЦЕНА
|
К. Крьоц
|
17
|
«Медовий місяць
|
Р. Куні
|
20
|
ДО ДНЯ ГЕРОЇВ
|
Б. Мельничук,
|
21
|
«Як наші діди
|
В. Канівець
|
23
|
«Дитина в дарунок»
|
М. Лисак
|
24
|
«Наталка Полтавка»
|
І. Котляревський
|
27
|
«Пошилися в дурні»
|
М. Кропивницький
|
28
|
«Суто сімейна
|
Р. Куні
Для вас, діти!
|
3
|
Незвичайні пригоди
|
О. Мосійчук
|
10
|
«Рукавичка»
|
українська
|
17
|
«Чари прадавнього лісу»
|
Б. Мельничук,
|
24
|
«Кришталева туфелька»
|
Г. Усач
Початок вечірніх вистав о 19:00 год.
Початок вистав для дітей о 13.00.
Квитки – у касі театру