Що Тернопільський драмтеатр готує для своїх глядачів у лютому

Що покажуть в тернопільському театрі у лютому 2019 року.

Загалом буде багато комедій. Першою у лютому в Тернопільському академічному обласного українському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка покажуть музичну комедію “Сватання на Гончарівці” за твором. Г. Квітки-Основ’яненка, яка запланована на 2 лютого. Також глядачі матимуть змогу в наступному місяці подивитися комедію “Гормон кохання, або Тестостерон”, легенду про кохання “Наречена світанкової зорі”, комедію “Рятуйте, мене женять”, тощо. Для маленьких глядачів покажуть казки “Незвичайні пригоди відважних козаків”, «Рукавичка», «Чари прадавнього лісу»,«Кришталева туфелька».

Репертуар на лютий 2019 р. 2

субота «Сватання на Гончарівці»

музична комедія

Тривалість -2 год 25 хв Г. Квітка-

Основ’яненко 3

неділя «Запорожець за Дунаєм»

музична комедія

Тривалість -2 год 20 хв С. Гулак-

Артемовський 6

середа «Майська ніч»

музична комедія

Тривалість – 2 год Сценічна

редакція

В. Жили

за

М. Гоголем 7

четвер «Ніч перед Різдвом»

музична комедія

Тривалість -2 год 10 хв

Сценічна

редакція

В. Жили

за

М. Гоголем 9

субота «Гормон кохання,

або Тестостерон»

занадто відверта комедія

+18

Тривалість – 2 год 20 хв А. Сарамоновіч 10

неділя «Наречена

світанкової зорі»

легенда про кохання

Тривалість – 2 год 20 хв А. Касона 13

середа «Сорочинський ярмарок»

музична комедія

Тривалість -2 год Сценічна

редакція

В. Жили

за

М. Гоголем 14

четвер ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ

«Гуцулка Ксеня»

музична комедія

Тривалість –3 год Я. Барнич 15

п’ятниця «Ніч перед Різдвом»

музична комедія

Тривалість –2 год 10 хв Сценічна

редакція

В. Жили

за

М. Гоголем 16

субота МАЛА СЦЕНА

«Рятуйте,

мене женять»

комедія

Тривалість – 1 год 20 хв

без антракту К. Крьоц 17

неділя «Медовий місяць

на всі сто»

комедія

Тривалість -2 год 20 хв Р. Куні 20

середа ДО ДНЯ ГЕРОЇВ

НЕБЕСНОЇ СОТНІ

«Мазепа»

сповідь перед людьми і часом

Тривалість – 2 год 20 хв Б. Мельничук,

О. Мосійчук

за

творами

Б. Лепкого 21

четвер «Як наші діди

парубкували»

музична комедія-жарт

Тривалість -2 год 20 хв В. Канівець 23

субота «Дитина в дарунок»

трагікомедія на дві дії

Тривалість -2 год 20 хв М. Лисак 24

неділя «Наталка Полтавка»

музична комедія

Тривалість -2 год 10 хв І. Котляревський 27

середа «Пошилися в дурні»

музична комедія-жарт

Тривалість -2 год 20 хв М. Кропивницький 28

четвер «Суто сімейна

справа»

комедія

Тривалість -2 год 15 хв Р. Куні

Для вас, діти! 3

неділя Незвичайні пригоди

відважних козаків

музична казка

Тривалість – 1 год О. Мосійчук

за

мотивами

народних

переказів

та

легенд 10

неділя «Рукавичка»

казка

Тривалість -1 год українська

народна

казка 17

неділя «Чари прадавнього лісу»

казка

Тривалість -1 год Б. Мельничук,

О. Мосійчук

за

мотивами

казки

Б. Лепкого

«Дванадцять

місяців» 24

неділя «Кришталева туфелька»

музична казка

Тривалість -1 год Г. Усач

за

мотивами

казки

Ш. Перро

«Попелюшка»

Початок вечірніх вистав о 19:00 год.

Початок вистав для дітей о 13.00.

Квитки – у касі театру

Купити квиток онлайн

Ціни на квитки

Поділіться:











загрузка...