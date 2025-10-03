Пʼяний чоловік на електросамокаті «розсікав» по нічному Тернополі 



У Тернополі під час комендантської години виявили чоловіка під наркотичним сп’янінням, який їхав на електросамокаті

Сьогодні вночі, у період дії комендантської години, патрульні поліцейські помітили чоловіка, який рухався вулицею Лесі Українки на електросамокаті.

Під час спілкування інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі.

▶️ Лікар-нарколог підтвердив факт наркотичного сп’яніння.

На 42-річного порушника інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

❗️Нагадаємо, що керування транспортними засобами у стані сп’яніння — це серйозне порушення, яке становить небезпеку для самого водія та інших учасників дорожнього руху. Пам’ятайте про власну безпеку та дотримуйтеся правил!