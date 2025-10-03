Додому з полону повернувся захисник, який понад рік вважався зниклим безвісти

Маємо надзвичайно приємну новину для нашої громади! Під час чергового обміну полоненими додому повернувся житель села Вовчківці — Владіміров Ігор Степанович, 1975 року народження.

Захисник зник безвісти ще 31 липня 2024 року, і відтоді рідні та односельці чекали будь-яких звісток про нього. І ось нарешті — довгоочікуване повернення!

У Зборівській громаді щиро радіють цій події та дякують усім, хто доклав зусиль, аби Ігор Степанович зміг повернутися додому.

“Бажаємо Ігорю Степановичу міцного здоров’я, сил і спокою у колі рідних та близьких, а також швидкої адаптації після пережитих труднощів”, — зазначають у громаді.

Цей день став справжнім святом для Вовчківців і всієї Зборівської громади — ще одним промінцем надії та світла для всіх, хто чекає на повернення своїх Героїв. 💛💙