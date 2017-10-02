Патрульні затримали ймовірних браконьєрів

Повідомлення про те, що в автомобілі Citroen Berlingo, який рухається з села Глина Козівського району, можуть перебувати браконьєри, надійшло патрульним 30 вересня, близько 5-ї години ранку.

Інспектори одразу передали даний транспортний засіб в орієнтування. За кілька хвилин вони виявили його неподалік села Глина. Патрульні наказали водієві зупинитися.

При поверхневій перевірці автомобіля поліцейські виявили рибу, рибальські сітки та снасті.

Відтак на місце події полісмени викликали працівників рибінспекції