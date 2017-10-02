“Агропродсервіс” підтримує спортсменів, що здобувають перемоги для всієї Тернопільщини

Компанія «Агропродсервіс» відома своїми соціальними ініціативами в галузі спорту. Підтримка футбольної команди «Агропродсервіс-ветеран» та обласного відділення Федерації кік-боксингу України дають свої результати.

Так, тернопільський кікбоксер Максим Грейцар став чемпіоном Європи. Хлопець під час бою переміг свого суперника нокаутом. Ще один тернопільський спортсмен Данило Рибченко на цьому ж чемпіонаті виборов срібну медаль. Про це повідомляє сайт компанії (http://agroprodservice.com.ua/2017/09/18/ternopilski-kikboksery-pryvezly-z-chempionatu-yevropy-zoloto-ta-sriblo/).

До слова, генеральний директор компанії «Агропродсервіс» голова обласної федерації кікбоксингу Іван Чайківський привітав спортсменів із досягненнями та вручив їм грошові нагороди.

Черговим кроком в розвитку кік-боксингу області може стати відкриття філій Федерації у районах.

Футболісти також показали вищий клас своєї майстерності. Під час розіграшу кубку України з футзалу серед команд-ветеранів «40+», команда «Агропродсервіс-ветеран» дійшла до фіналу та впевнено обійшла команду «Динамо-Суми» з рахунком 6:1 і виграла кубок України у Першій лізі.

Команда «Агропродсервіс-ветеран» вже неодноразово показувала свій професіоналізм на різних змаганнях. Зокрема, у 2016 році команда увійшла до вісімки кращих команд всеукраїнського чемпіонату з міні-футболу, а в лютому цього року наші футболісти здобули першість у змаганнях за Кубок міського голови польского міста Плонськ. – зазначають на сайті компанії (http://agroprodservice.com.ua/2017/09/12/komanda-agroprodservis-veteran-vyborola-kubok-ukrayiny-z-futzalu-sered-veteraniv-40/).