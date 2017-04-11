Патрульні зупинили водія у стані наркотичного сп’яніння

У ніч на 11 квітня патрульні поліцейські помітили BMW на вулиці С. Будного, який порушив ПДР.

При перевірці документів у 31-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.

На водія складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.6 ст. 121 КУпАП(Порушення водієм правил керування транспортним засобом) та вилучено посвідчення водія