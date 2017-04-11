У Тернополі крадія відпустили під заставу, а речей не віддають!

У середині лютого ледь не всі місцеві ЗМІ, тернопільські та центральні телеканали розповіли, як тернополянин Юхим Сирота, завдяки камері віддаленого відеоспостереження, через яку слідкував за… домашнім улюбленцем – котом, побачив грабіжника у власній квартирі. І не лише побачив, а налякав того та встиг приїхати додому і навіть затримати злодія. Чоловік став справжнім героєм Тернополя, але, як виявилось, спіймати зловмисника було легше, ніж отримати награбовані речі назад.

Пограбування сталося 14 лютого. Квартирним крадієм, який виніс з оселі золоті речі та інше майно, виявився львів’янин та ще й зі зброєю. Попри те, тернополянин не побоявся зловмисника, зупинив його на сходах, вступив з ним у рукопашну. Незважаючи на те, що господар пограбованої квартири отримав тілесні ушкодження, йому спільно з бійцями роти «Тернопіль» вдалося впіймати крадія.

Однак, як виявилось, це було лише півсправи. Через кілька днів серійного крадія з Львівщини суд відпустив з-під варти під заставу в розмірі 128 тис. грн. А чоловік, якого пограбували, спершу оббивав пороги поліції, щоб йому віддали коштовності дружини, які правоохоронці вилучили як речові докази, і це йому таки вдалося, але донині він не може отримати назад камеру.

– 27 лютого я подав до суду прохання про зняття арешту з моїх речей. Пройшло стільки часу, а моїх речей чомусь не повертають, зокрема відеокамеру, завдяки якій і вдалося затримати злочинця. Я звертався до слідчого, а той каже, що ще не проведено експертизи, щоб визначити вартість камери. Я ж їм кажу, що на китайському сайті, де її купував, є вартість. Невже тернопільські експерти можуть правильніше визначити ціну камери, ніж вона є насправді? Але мої доводи їх не влаштовують. Так виходить, що злочинець вийшов на волю за кілька днів, а своїх речей я не можу забрати вже понад півтора місяця. І це при тому, що камера є не лише простою забавкою, а, як виявилось, вона допомогла врятувати матеріальні цінності. А не дай Боже, подібне пограбування повториться! Тоді я буду подавати до суду на поліцію через те, що вона мені не віддавала камери? – зазначив Юхим Сирота.

Слідчий, який веде дану справу, розповів журналістам «Номер один», що він би радий віддати пану Юхиму камеру, але через об’єктивні причини зробити цього не може.

– Щодо камери необхідно зробити товарознавчу експертизу. Коли її зроблять і буде висновок, тоді й повернемо. Я ж на експертів вплинути не можу, бо в них на виконанні близько 200 експертиз, при цьому кожна справа доволі громіздка, тільки один висновок пишеться на 5-6 аркушах. У поліції є лише три товарознавчих експерти, це проблема в межах усієї області. Так, пан Сирота говорить, що експертиза не потрібна, ось, мовляв, подивіться на вартість камери на китайському сайті. Але я керуюся Кримінально-процесуальним кодексом, згідно з яким збитки встановлюються висновком експертизи. Навіть якби товар був придбаний кілька годин тому і покупець представив би чек, слідчий все одно зобов’язаний призначити товарознавчу експертизу, – розповів слідчий Тернопільського відділу Нацполіції Рустам Гикавчук.

Також Юхим Михайлович пригадав, що в нього з квартири пропав власний пневматичний газобалонний пістолет.

– Якщо пістолет злочинця вдалося знайти одразу, то мій пропав і про нього навіть ніхто не згадує. Для мене дивною є позиція слідчих, які за тривалий час навіть не попросили мене повідомити номер пістолета, – зізнається пан Сирота.

Рустам Гикавчук пояснив, що його попередник, котрий починав розслідування цієї справи, брав покази у Юхима Сироти, і тоді той не вніс пістолета у список вкрадених речей. Якщо він про нього згадав, то має про це документально написати і ми обов’язково будемо його шукати, – резюмував слідчий.