Помер перший доктор біологічних наук на Тернопіллі Іван Шуст

Колектив хіміко-біологічного факультету Тернопільського національ­ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з сумом та почуттям глибокої скорботи повідомляє, що, 9 квітня 2017 року на 96-му році пішов з життя перший професор Тернопільського державного педагогіч­ного інституту, перший доктор біологічних наук на Тернопіллі ШУСТ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Іван Васильович залишився в наших серцях як талановитий, невтомний у праці, закоханий у науку і свою професію педагог, високоерудований професіонал, талановитий вчитель, вихователь, людина з різнобічними інтересами, приємний співрозмовник та мудрий порадник.

Глибокі фахові знання, якими володів Іван Васильович, академічний стиль викладання, постійне прагнення до самовдосконалення поєднувалися в нього з плідною науковою роботою, підготовкою кадрів вищої кваліфікації, постійною організаційно-методичною роботою.

Кафедра анатомії і фізіології, яку очолював Шуст І.В., була опорною і координувала навчально-методичну та науково-дослідну роботу аналогічних кафедр педагогічних вищих навчальних закладів України. За організацію навчально-методичної та науково-дослідної роботи завідувача кафедри було нагороджено грамотою Міністерства освіти України.

Людина з великої літери – таким залишиться Іван Васильович у душах і серцях тих, хто його знав, кому відомі його наукові погляди і переконання, тих, хто мав щастя спілкуватись з ним або просто слухати його.

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Івана Васильовича ШУСТА та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного.