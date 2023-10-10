Працівники підгаєцької міської ради передали свій одноденний заробіток на ЗСУ
Переважна більшість працівників структурних підрозділів та комунальних установ Підгаєцької міської ради свій одноденний заробіток передали на потреби ЗСУ.
За вересень зібрано 39 880 гривень:
15 700 грн спрямовано на закупівлю запчастин;
10 000 грн передано на придбання тепловізійної насадки.
На залишку є 14 180 грн.
З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України вся Підгаєцька громада допомагає Збройним Силам України і продовжуватимемо це робити.