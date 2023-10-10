22:21 | 10.10.2023
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Працівники підгаєцької міської ради передали свій одноденний заробіток на ЗСУ

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Переважна більшість працівників структурних підрозділів та комунальних установ Підгаєцької міської ради свій одноденний заробіток передали на потреби ЗСУ.🇺🇦
За вересень зібрано 39 880 гривень:
✅15 700 грн спрямовано на закупівлю запчастин;
✅10 000 грн передано на придбання тепловізійної насадки.
На залишку є 14 180 грн😉.
З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України вся Підгаєцька громада допомагає Збройним Силам України і продовжуватимемо це робити.

 

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