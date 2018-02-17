“Бережи її”: як у Тернополі створюють відеопоезію



Кажуть, що тернопільська поезія мертва, а тернопільському поету Володимиру Кучерявому хочеться кричати, що вона жива. І не помирала.

Тернопільське обласне комунальне підприємство «Фірма «Кінодністер» в особі також поета – Володимира Демковича спільно з поетом з Теребовлі Володимиром Кучерявим ініціювали створення відеопоезії.

Часто люди хочуть чути, як автор звучить, а відеоряд з картинок – не завжди передає усі емоції, — зазначив Володимир Кучерявий. — Так і виник відеовірш «Бережи її», де я, автор, читаю свої рядки в півтемряві вечора. Цей вірш увійшов у збірку поезії «Надто відвертий діалог» восени 2017 року, а в День всіх Закоханих було презентовано відео роботу, над якою працювали, крім мене та Володимира Демковича, Анна Ковалишин і Володимир Надозірний. Коли збираються три Володьки – то це буде щось цікаве!, – жартує автор відеовірша. — Приємно, що популяризацію поезії підтримують. Ця робота була б затратною та неможливою, якби не підтримка «Фірми «Кінодністер» і її працівників. Приємного перегляду та насолоди. Читай українське!