14:52 | 22.04.2020
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Бізнес-Погляд 

Подарки с пользой для здоровья: что это может быть

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Думаете, чем порадовать близких и родных на предстоящий праздник или выбираете подарок себе любимому? Конечно задание это не из простых. Предпочтения могут быть самыми разнообразными. Но ведь сегодня во всем мире так модно: говорить о здоровье, быть здоровым, иметь здоровые привычки и т.д. А значит и подарки должны быть с пользой для здоровья. Давайте обсудим почему гребной тренажер сегодня так популярен и почему постельное белье купить на подарок – отличное решение во все времена года.

Гребной тренажер: преимущества и рекомендации к выбору снаряда

Гребной тренажер относится к категории кардиотренажеров, представляет собой металлическую раму, два рычага и мягкое сидение, имитирующие работу весел. Регулируется, как правило, степень сопротивления.

Повторение всего одного незамысловатого упражнения во время тренировки доставит удовольствие, откорректирует фигуру и поддержит сердце в норме. Такое оборудование имеет ряд преимуществ:

  • подойдет как для мужчин, так и для женщин.
  • простота выполняемого упражнения.
  • одновременная равномерная тренировка огромного количества групп мышц.
  • развитие дыхательной системы.
  • повышение выносливости организма.
  • увеличение подвижности и гибкости суставов.
  • ускорение процессов обмена веществ.
  • невозможность «перекачки» какой-либо группы мышц.
  • избавление от лишнего веса.
  • улучшение осанки и тонуса организма.
  • нормализация кровообращения.
  • нормализация гормонального фона.
  • омоложение кожи (выработка коллагена).

Какой бы гребной тренажер вы не выбрали, принцип работы его – воссоздавать гребные движения.

Постельное белье – широкий выбор на любой вкус

Если посчитать, то в среднем мы спим больше двадцати лет. Вот почему выбирать постельные принадлежности следует так, чтобы вам было комфортно и удобно. От их качества, расцветки и текстуры зависит не только сон, но и самочувствие, настроение. 

Постель шьют из таких тканей:  

  • бамбуковое волокно. Антибактериальное, прочное, не такое скользкое как шелк.
  • батист. Удовлетворительная прочность наравне с тонкостью, легкостью, хлопчатобумажная ткань.
  • бязь. Не сильно мнется, плотная ткань, гигиеничность и легкость.
  • вискоза. Искусственная ткань на основе целлюлозы, экономичный вариант.
  • жаккард. Комбинация синтетических и органических волокон, плотная, отлично впитывает влагу.
  • льняная ткань. Мягкость, быстро испаряет и впитывает влагу, тонкая, но крепкая.
  • микроволокно. 100% полиэстер, устойчиво к механическим воздействиям, не выгорает.
  • перкаль. Состав: 100% хлопка или 50% полиэстера+50% хлопка.
  • ранфорс. Простота в уходе, практически не сминается, подстраивается под температуру в комнате, прочность, высокая плотность, хлопковые волокна.
  • ситец. Хлопчатобумажный материал из толстой нити, можно не гладить после стирки, прочность, легкость.
  • шелк. Блеск, нежность терморегуляция, долговечность, усиливает энергетику человека.
  • фланель. Быстро согревает, 100% хлопковое волокно с начесом, долговечность.

В Украине качественное постельное белье купить в удовольствие себе или близкому человеку сегодня не представляет труда. На прилавках вы найдете огромное количество моделей простых и самых непредсказуемых расцветок. Комплектов много не бывает. Создавайте здоровый сон себе и вашим близким с удовольствием.

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