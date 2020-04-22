Подарки с пользой для здоровья: что это может быть
Думаете, чем порадовать близких и родных на предстоящий праздник или выбираете подарок себе любимому? Конечно задание это не из простых. Предпочтения могут быть самыми разнообразными. Но ведь сегодня во всем мире так модно: говорить о здоровье, быть здоровым, иметь здоровые привычки и т.д. А значит и подарки должны быть с пользой для здоровья. Давайте обсудим почему гребной тренажер сегодня так популярен и почему постельное белье купить на подарок – отличное решение во все времена года.
Гребной тренажер: преимущества и рекомендации к выбору снаряда
Гребной тренажер относится к категории кардиотренажеров, представляет собой металлическую раму, два рычага и мягкое сидение, имитирующие работу весел. Регулируется, как правило, степень сопротивления.
Повторение всего одного незамысловатого упражнения во время тренировки доставит удовольствие, откорректирует фигуру и поддержит сердце в норме. Такое оборудование имеет ряд преимуществ:
- подойдет как для мужчин, так и для женщин.
- простота выполняемого упражнения.
- одновременная равномерная тренировка огромного количества групп мышц.
- развитие дыхательной системы.
- повышение выносливости организма.
- увеличение подвижности и гибкости суставов.
- ускорение процессов обмена веществ.
- невозможность «перекачки» какой-либо группы мышц.
- избавление от лишнего веса.
- улучшение осанки и тонуса организма.
- нормализация кровообращения.
- нормализация гормонального фона.
- омоложение кожи (выработка коллагена).
Какой бы гребной тренажер вы не выбрали, принцип работы его – воссоздавать гребные движения.
Постельное белье – широкий выбор на любой вкус
Если посчитать, то в среднем мы спим больше двадцати лет. Вот почему выбирать постельные принадлежности следует так, чтобы вам было комфортно и удобно. От их качества, расцветки и текстуры зависит не только сон, но и самочувствие, настроение.
Постель шьют из таких тканей:
- бамбуковое волокно. Антибактериальное, прочное, не такое скользкое как шелк.
- батист. Удовлетворительная прочность наравне с тонкостью, легкостью, хлопчатобумажная ткань.
- бязь. Не сильно мнется, плотная ткань, гигиеничность и легкость.
- вискоза. Искусственная ткань на основе целлюлозы, экономичный вариант.
- жаккард. Комбинация синтетических и органических волокон, плотная, отлично впитывает влагу.
- льняная ткань. Мягкость, быстро испаряет и впитывает влагу, тонкая, но крепкая.
- микроволокно. 100% полиэстер, устойчиво к механическим воздействиям, не выгорает.
- перкаль. Состав: 100% хлопка или 50% полиэстера+50% хлопка.
- ранфорс. Простота в уходе, практически не сминается, подстраивается под температуру в комнате, прочность, высокая плотность, хлопковые волокна.
- ситец. Хлопчатобумажный материал из толстой нити, можно не гладить после стирки, прочность, легкость.
- шелк. Блеск, нежность терморегуляция, долговечность, усиливает энергетику человека.
- фланель. Быстро согревает, 100% хлопковое волокно с начесом, долговечность.
В Украине качественное постельное белье купить в удовольствие себе или близкому человеку сегодня не представляет труда. На прилавках вы найдете огромное количество моделей простых и самых непредсказуемых расцветок. Комплектов много не бывает. Создавайте здоровый сон себе и вашим близким с удовольствием.