Петриківський геріатричний пансіонат 14 днів перебуватиме на ізоляції

Петриківський обласний геріатричний пансіонат 14 днів перебуватиме на ізоляції. Про це повідомляють в ОДА.

Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Разом з підопічними у пансіонаті перебуватимуть і 25 працівників. Усі вони пройдуть ПЛР-тестування.

Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний у важкому стані. Його переведено на стаціонарне лікування. Важкий стан пацієнта не пов’язаний з захворюванням на коронавірус.