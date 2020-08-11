10:50 | 11.08.2020
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Петриківський геріатричний пансіонат 14 днів перебуватиме на ізоляції

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Петриківський обласний геріатричний пансіонат 14 днів перебуватиме на ізоляції. Про це повідомляють в ОДА.

Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Разом з підопічними у пансіонаті перебуватимуть і 25 працівників. Усі вони пройдуть ПЛР-тестування.

Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний у важкому стані. Його переведено на стаціонарне лікування. Важкий стан пацієнта не пов’язаний з захворюванням на коронавірус.

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