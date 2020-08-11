10:19 | 11.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У геріатричному пансіонаті біля Тернополя спалах COVID-19

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

В Петриківському обласному геріатричному пансіонаті спалах COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Тому сьогодні на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій пансіонат вирішили закрити на суворий  карантин на 14 днів.

14 днів з підопічними буде знаходитися 25 працівників. Національна поліція має виставити пости. 

До слова, у закладі проживає 160 підопічних та працює 88 людей.

На 10 серпня коронавірус підтверджено у 24 людей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *