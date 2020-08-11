У геріатричному пансіонаті біля Тернополя спалах COVID-19
В Петриківському обласному геріатричному пансіонаті спалах COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Тому сьогодні на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій пансіонат вирішили закрити на суворий карантин на 14 днів.
14 днів з підопічними буде знаходитися 25 працівників. Національна поліція має виставити пости.
До слова, у закладі проживає 160 підопічних та працює 88 людей.
На 10 серпня коронавірус підтверджено у 24 людей.