В чем суть метода лазерной липосакции

Липосакцией называется медицинская методика, при которой устраняется жир с локальных точек тела, где есть отложения целлюлита. Есть несколько видов липосакции, среди которых самым щадящим является лазерный.

Лазерная липосакция – метод, не предполагающий оперативного вмешательства. Процедура позволяет убрать жир с определенных мест, и смоделировать фигуру. Лазерная липосакция цена которой вполне доступна, является эффективной и безболезненной процедурой. Ее результат заметен почти сразу. Такую процедуру предлагает клиника Даймонд Лазер.

Данная техника дает возможность пациентам видеть процесс процедуры, поскольку используется местный наркоз, и человек находится при этом в сознании.

Суть процедуры заключается в том, что делается небольшой прокол и вводится лазерный зонд. Происходит разжижение жировых клеток, после чего превращенный жир поступает в кровоток, и выводится обычным способом.

Под влиянием повышенной температуры лазера, начинается активная выработка коллагена и эластина. За счет этого кожа станет более гладкая, подтянутая и эластичная.

Во время процедуры коагулируются капилляры, которые есть в жире. Поэтому травматизация и появление синяков сводится к минимуму.

Возможности процедуры

При липосакции лазерным методом наблюдаются такие изменения:

убираются лишние жировые ткани, где это необходимо;

удаляется целлюлит;

получение желаемых форм;

убирается венозная сетка на ногах.

Показания к процедуре

Основное – жировые отложения, как правило на животе и бедрах. Однако, это не является лечением ожирения, поскольку там требуется комплексный подход к решению проблемы. При незначительных проблемах можно применять именно этот метод.

Также липосакция лазером помогает выровнять кожу после оперативного вмешательства.

Противопоказания

Перед тем, как назначить процедуру пациенту, обязательно проводится консультация специалиста. Он проводит осмотр и предлагает самый подходящий метод решения проблемы. Нельзя проводить процедуру при:

сахарном диабете;

заболеваниях сердца и сосудов;

простуде и вирусах;

беременности и лактационном периоде.

Плюсы метода

Несомненно, лазерная липосакция имеет ряд преимуществ

быстрое восстановление;

безболезненность;

возможность убрать жир в труднодоступных местах;

снижается риск осложнений после операции;

не остается шрамов и рубцов;

быстро заметный результат;

можно проводить процедуру в любой сезон.