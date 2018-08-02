Петиція: обробити парки Тернополя від кліщів

Тернополяни пропонують міській раді вжити заходів щодо напасті кліщів у парках міста.

“На тепершній час у парках Тернополя небезпечно знаходитись, — пише в електронній петиції Ангеліна Маркович. – Почастішали випадки укусів кліщів. Після проведення аналізів, кліщі виявляються зараженими вірусами. Для безпеки тернополян та гостей міста просимо обробити парки засобами від кліщів, а не вішати таблички “Обережно кліщі”.

Станом на 2 серпня петицію підписали 44 особи з 300 необхідних. Якщо петиція набере відповідну кількість голосів, міська рада візьме її на розгляд.