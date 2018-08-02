На 75-му році життя відійшов у вічність секретар Тернопільської обласної спілки журналістів Богдан Гарасимчук

Вчора на 75-му році життя відійшов у вічність виконавчий секретар Тернопільської обласної організації НСЖУ, редактор, журналіст Богдан Гарасимчук. Богдан Георгійович із сім’єю якраз перебував на відпочинку у Херсонській області.

“Він любив життя і умів його цінувати, а життя, після багатьох випробувань, які випали на його долю, любило його. Дуже шкода… він ще так «хотів поставити твердо на ноги сина», – пише про покійного колега Віктор Уніят.

ГАРАСИМЧУК Богдан Георгійович (01. 04. 1944, с. Вільховець Борщівського району) – журналіст, редактор. Член НСЖУ (1982); знак НСЖУ “Почесний журналіст України” (2004). Закінчив факультет журналістики Львівського університету (1973). Працював завідуючим клубом у родинному селі (1961-19¬63), у редакціях Козівської районної газети, “Ровеснику”, кореспондентом обласного радіо, редактором багатотиражної газети “Будівельник”, головним редактором газети “Промінь” та місцевого радіомовлення на НВО “Ватра”, керівником прес-служби реґіонального відділення Фонду держмайна України в Тернопільській області (1995-2000), редактором збаразької районної газети “Народне слово” (2000-2007), “Вісник Збаражчини” (2008); очолював Збаразьку районну організацію НСЖУ. Від 2009 і до нині – виконавчий секретар ТОО НСЖУ.

Щиро співчуваємо рідним Богдана Георгійовича.