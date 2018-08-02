Біля військової прокуратури готуються зводити багатоповерхівку, люди викликали поліцію

Територію вже очистили від дерев. От-от розпочнеться будівництво на вул. Новий Світ на території військової прокуратури. Місцеві вдарили на сполох, однак у забудовника є необхідні документи.

Про це у соцмережах пише тернополянин Дішкович Діоген‎:

“На місці військової прокуратури сьогодні зрізали дeрeва планується будівництво багатоповeрхівки, місцeві житeлі викликали поліцію та призупинили роботу. Дочeкавшись придставника фірми, було встановлeно, що дозвільні докумeнти на дану діяльність в них є”.

За його словами, забудовники запевняють, що в новому будинку будуть квартири хлопцям, які були в АТО, оскільки ця земля належала ЗСУ.