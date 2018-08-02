Біля військової прокуратури готуються зводити багатоповерхівку, люди викликали поліцію
Територію вже очистили від дерев. От-от розпочнеться будівництво на вул. Новий Світ на території військової прокуратури. Місцеві вдарили на сполох, однак у забудовника є необхідні документи.
Про це у соцмережах пише тернополянин Дішкович Діоген
“На місці військової прокуратури сьогодні зрізали дeрeва планується будівництво багатоповeрхівки, місцeві житeлі викликали поліцію та призупинили роботу. Дочeкавшись придставника фірми, було встановлeно, що дозвільні докумeнти на дану діяльність в них є”.
За його словами, забудовники запевняють, що в новому будинку будуть квартири хлопцям, які були в АТО, оскільки ця земля належала ЗСУ.