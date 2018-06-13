Іменем міського голови: у центрі Тернополі здають 633 кв.м. в оренду майже задарма

000. Думаю ріелтори кусають лікті. А ні, ніхто його не візьме в оренду, бо перелік документів такий, що ніхто його вчасно не збере, крім вчасно попереджених! Справа в тому, що майно комунальне! Може б провести конкурс, може навіть в “Прозорро”? У нас і декларація підписана, і порядок написаний? Ні? не потрібно коштів в бюджет? – пише у мережі Фейсбук координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS) Катерина Кондратюк.