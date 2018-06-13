Іменем міського голови: у центрі Тернополі здають 633 кв.м. в оренду майже задарма
У самому центрі Тернополя, по вулиці Руська, 23, здається приміщення площею 633 м.кв. за 29 700 грн.
- Нікому не потрібно? а за 29 700.00 грн? Майже даром, правда? Уцьому місці 60 м.кв здаються за 18 000. Думаю ріелтори кусають лікті. А ні, ніхто його не візьме в оренду, бо перелік документів такий, що ніхто його вчасно не збере, крім вчасно попереджених! Справа в тому, що майно комунальне! Може б провести конкурс, може навіть в “Прозорро”? У нас і декларація підписана, і порядок написаний? Ні? не потрібно коштів в бюджет? – пише у мережі Фейсбук координатор проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS) Катерина Кондратюк.
Більше про конкурс тут – http://rada.te.ua/auktsioni-tenderi-ogoloshenn…/…/20804.html
Нагадаємо, що Тернопіль підписав меморандум з ProZorro.Продажі , за допомогою якого такі об’єкти мають продаватися відкрито.
Якщо коротко, то продавець (місто) розміщує об’єкт на “Прозорро”, а будь-хто, попередньо зареєструвавшись, може пропонувати свою ціну. Виграє той, то запропонує найвищу. І все це в реальному часі. Учасники стають відомі тільки після завершення торгів, що гарантує рівні права всім учасникам.