Чи бути велодоріжкам у Тернополі?

Як удосконалити велоінфраструктуру у місті Тернопіль? Це питання залишається болючим для багатьох містян. Відсутність велодоріжок та небезпека, яка спіткає велосипедистів — це сьогоденні реалії. У рамках публічної консультації, щодо розвитку велоінфраструктури, яка відбулася 12 червня, намагалися вирішити цю проблематику.

«Було прийнято програму про розвиток велоінфраструктури в Тернополі. Загалом, необхідно було близько тридцяти мільйонів, щоб зробити всю необхідну інфраструктуру за п’ять років. Зокрема, зробити велодоріжки, основний маршрут Бам-Дружба-Східний. Йдеться про безпечний веломаршрут! Тобто, людина сідає на велосипед і їде дорогами перебуваючи у безпеці», — розповідає радник міського голови з питань впровадження велоінфраструктури, голова ГІ «ВелоТернопіль» Юрій Суходоляк.

Основною причиною чому проект залишається на папері є те, що розвиток велоінфраструктури в місті Тернопіль, не є в пріоритеті. Виникає так зване замкнене коло — тернополяни не їздять на велосипедах через відсутність велоінфраструктури, для розробки якої необхідно більше велосипедистів. Також, присутні працівники поліції зазначили, що більшість людей не знають правила дорожнього руху, а саме, велосипедисти.

«Потрібно починати з елементарного — вивчення правил дорожнього руху. Наприклад, в апріорі, велосипедисти не можуть їхати по тротуарах», – зазначає представник патрульної поліції.

До слова, усі обговорені питання, щодо розробки вела інфраструктури, будуть представлені у звіті, для майбутнього розгляду міською радою.

Анастасія Флейтута