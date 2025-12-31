Пішла з життя легенда освіти Тернополя: Марія Рудик залишила незабутній слід у педагогіці

Відійшла у Вічність справжній професіонал, Людина з великої літери та легендарна постать у освітньому просторі Тернополя – викладач історії та правознавства, Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола, Рудик Марія Степанівна, повідомляють у навчальному закладі.

Майже пів століття – 50 років свого життя – Марія Степанівна віддала невтомній педагогічній праці. Вона була Відмінником освіти України та кавалером престижної медалі Макаренка, що свідчить про її винятковий внесок у виховання молоді та визнання на найвищому професійному рівні.

Марія Степанівна була «педагогом від Бога». Під її чуйним та фаховим керівництвом виросло не одне покоління українців, яким вона прищепила любов до правди, знання своєї історії та повагу до закону.

Її учні та студенти постійно ставали переможцями престижних олімпіад, турнірів та інтелектуальних змагань. Вона вміла розгледіти іскру таланту в кожному і перетворити її на полум’я успіху.

Вона не обмежувала навчання стінами аудиторії. Марія Степанівна відкрила для молоді красу та велич рідної землі, організовуючи незабутні туристичні поїздки по всій Україні, виховуючи справжніх патріотів.

Хтось із великих сказав: «Коли помирає особистість, світ стає біднішим». Ці слова сьогодні болісно відгукуються в серцях колег, випускників та друзів. Марія Степанівна вирізнялася стійкістю характеру, невичерпною енергією та добротою. Вона завжди була поруч у важку хвилину, готова підтримати мудрою порадою чи добрим словом.