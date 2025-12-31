Чортків на межі сміттєвого хаосу: чому затримуються нові сміттєвози та що стало з існуючими

Проблеми з вивезенням побутових відходів у Чортківській громаді: сміттєвоз вийшов з ладу

У Чортківській громаді склалась складна ситуація із вивезенням побутових відходів. Причиною стало зламання двигуна сміттєвоза Volvo, що тимчасово призупинило роботу техніки. Ремонт транспортного засобу, який планується в Чернівцях, розпочнеться лише наступного тижня, і наразі невідомо, скільки часу це займе.

Додатково, два сміттєвози з Італії, які мали бути передані Чортківській громаді партнерами з міста Верона, ще не прибули через затримки в адміністративних процедурах та складність оформлення необхідної документації. Однак, як зазначає міська рада, 30 грудня було отримано підтвердження, що до середини січня автомобілі будуть доставлені до українського кордону.

Вартість доставки обох сміттєвозів до кордону становить орієнтовно 10 тисяч євро, і, завдяки перемовинам, італійська сторона погодилася покрити ці витрати.

Міська рада просить вибачення за тимчасові незручності і висловлює сподівання на розуміння та терпіння жителів громади під час вирішення цієї ситуації.