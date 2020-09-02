Пішов у засвіти один з талановитих фотографів Тернополя Василь Стрижко 

Пішов у засвіти один з талановитих фотографів Тернополя Василь Леонтійович Стрижко – вчитель і наставник багатьох молодих фотографів, які займались у студії “Ікс-позиція” Тернопільської станції юних техників. Про це повідомила його донька Інна Стрижко на свої сторінці у фейсбуці: “Шановні СЮТівці, друзі-фотографи, учні та просто всі, кого це не залишить байдужим. Сьогодні, 1 вересня, помер мій тато, а ваш колега, друг, наставник і вчитель. Мої батьки обидва захворіли на коронавірусну пневмонію і тато… не справився. Сьогодні о 6:45 його не стало. Я вірю, що серед вас є ті, кому не байдуже було його життя і точно стане самотньо від того, що він так раптово полишив нас. Тож згадайте теплим словом чи молитвою Василя Стрижка, мого тата і вашого наставника і колегу.”

Василь Леонтійович Стрижко керував гуртком юних фотографів на станції юних техніків. Роботи дітей “Студії Ікс-позиція” презентували Тернопільщину, Україну на престижних фотовиставках, як на батьківщині, так і за кордоном. Вихованців «Ікс-позиції» відзначали в Люксембурзі, Гонконзі, Чехії, Литві, Австралії, Італії тощо. Високі нагороди, дипломи, перші місця, цінні подарунки – все це свідчить про те, що учні Василя Леонтійовича повністтю розкривали свій талант під його керівництвом. П’ятдесят років у фотомистецтві, сорок років працював, як наставник, вчитель. А починав з учня фотографа у фотоательє. Пізніше створював художні, технічні фото, захопився натюрмортами, макрофотографією. Пан Стрижко взяв за мету кожній дитині створити окреме робоче місце, щоби можна було займатись цифровою обробкою фотографій і сам також опанував це мистецтво. Цифрова фотографія змінила відносини керівника і гуртківців – у минулому залишились плівки і всі неприємні моменти з нею пов’язані – таланти дітей стали проявлятись скоріше, адже їх вчитель вмів і сам спіймати потрібну композицію і других навчити – “просто натисни вчасно кнопку”. Відчуття кадру приводила гурток до все нових нагород. Але найбільша нагорода для керівника – це успіх його вихованців. Всім учніям Василя Стрижка буде не вистачати свого Вчителя. Світла йому пам’ять!

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