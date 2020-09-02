13:03 | 2.09.2020
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Лабораторія успіху в “Промінчиках” – психологічний курс для дітей і підлітків

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– Мам, а паніка – це нормально!  Просто коли вона раптом настає, потрібно їй сказати: “Привіт,паніко, давай знайомитися!”

 – Слухай, а я практично готова “Краща версія себе”!  Звичайно, потрібно дещо підкоректувати, але в цілому я норм!

 – Мам, а ти знала, що гнів можна розірвати на дрібні шматочки, коли рвеш папір?

 – Капець, як складно за хвилину розповісти, чому я успішний і ще так, щоб тобі повірили однокласники…

Ось такими відкриттями діляться підлітки з батьками під час навчання на курсі «Лабораторія успіху».

Поки діти ростуть, у нас завжди є можливість прищепити їм високу самооцінку та позитивні установки. Поки діти ростуть, на кожному кроці їх потрібно хвалити, любити і заохочувати.  Вчити розуміти себе і свої емоції, почуття і вчинки інших людей. Саме для цього ми і створили Лабораторію успіху.

Що отримає ваша дитина на виході?

  1. Навчиться визначати цілі, щоб легко їх досягати.
  2. Пізнає себе – свої риси характеру, свої таланти. Навчиться любити себе не за те, а тому що….
  3. Навчиться будувати позитивні відносини з однокласниками, батьками, оточуючими людьми.  Дізнається, як розуміти жести, пози, міміку, погляд.
  4. Дізнається, як управляти своїми емоціями. Страх, печаль, невпевненість, злість – що робити з цими емоціями?  Як можна з ними впоратися?  Дитина все дізнається і навчить батьків 🙂
  5. Навчиться мирно вирішувати конфлікти: буде знати 5 способів поведінки в складних ситуаціях, плюси і мінуси кожного з них і усвідомлено вибирати свій стиль поведінки.
  6. Навчиться розпоряджатися часом: зіставляти свої можливості з часовими інтервалами, планувати роботу, розуміти і приймати існування ритмів життя. 

А ще кожна дитина отримає 25 годин такого потрібного їй спілкування: живого, справжнього, коли тебе чують, приймають і розуміють, коли всі один одному допомагають, коли п’ють чай і сміються.  Діти згадують цей час із задоволенням! А деякі навіть плачуть на випускному через те, що це вже остання зустріч.

Формат роботи Лабораторії успіху: 10 тренінгів тривалістю 2, 5 години кожен.

Формуємо 2 вікових групи: підлітки віком 9-12 років; старші підлітки віком 13-15 років.

Ведуча Лабораторії – психолог з 10-річним стажем, мама 13-річного підлітка, Ірина Волошин.

Хочете дізнатися більше про програму Лабораторії, переконатися, що такий формат підійде для вашого підлітка? Тоді дзвоніть 067-353-1432 і записуйтеся на ознайомчий тренінг, який відбудеться 5 вересня в рамках Дня відкритих дверей в сімейному клубі «Промінчики».

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