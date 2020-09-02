Лабораторія успіху в “Промінчиках” – психологічний курс для дітей і підлітків

– Мам, а паніка – це нормально! Просто коли вона раптом настає, потрібно їй сказати: “Привіт,паніко, давай знайомитися!”

– Слухай, а я практично готова “Краща версія себе”! Звичайно, потрібно дещо підкоректувати, але в цілому я норм!

– Мам, а ти знала, що гнів можна розірвати на дрібні шматочки, коли рвеш папір?

– Капець, як складно за хвилину розповісти, чому я успішний і ще так, щоб тобі повірили однокласники…

Ось такими відкриттями діляться підлітки з батьками під час навчання на курсі «Лабораторія успіху».

Поки діти ростуть, у нас завжди є можливість прищепити їм високу самооцінку та позитивні установки. Поки діти ростуть, на кожному кроці їх потрібно хвалити, любити і заохочувати. Вчити розуміти себе і свої емоції, почуття і вчинки інших людей. Саме для цього ми і створили Лабораторію успіху.

Що отримає ваша дитина на виході?

Навчиться визначати цілі, щоб легко їх досягати. Пізнає себе – свої риси характеру, свої таланти. Навчиться любити себе не за те, а тому що…. Навчиться будувати позитивні відносини з однокласниками, батьками, оточуючими людьми. Дізнається, як розуміти жести, пози, міміку, погляд. Дізнається, як управляти своїми емоціями. Страх, печаль, невпевненість, злість – що робити з цими емоціями? Як можна з ними впоратися? Дитина все дізнається і навчить батьків 🙂 Навчиться мирно вирішувати конфлікти: буде знати 5 способів поведінки в складних ситуаціях, плюси і мінуси кожного з них і усвідомлено вибирати свій стиль поведінки. Навчиться розпоряджатися часом: зіставляти свої можливості з часовими інтервалами, планувати роботу, розуміти і приймати існування ритмів життя.

А ще кожна дитина отримає 25 годин такого потрібного їй спілкування: живого, справжнього, коли тебе чують, приймають і розуміють, коли всі один одному допомагають, коли п’ють чай і сміються. Діти згадують цей час із задоволенням! А деякі навіть плачуть на випускному через те, що це вже остання зустріч.

Формат роботи Лабораторії успіху: 10 тренінгів тривалістю 2, 5 години кожен.

Формуємо 2 вікових групи: підлітки віком 9-12 років; старші підлітки віком 13-15 років.

Ведуча Лабораторії – психолог з 10-річним стажем, мама 13-річного підлітка, Ірина Волошин.

Хочете дізнатися більше про програму Лабораторії, переконатися, що такий формат підійде для вашого підлітка? Тоді дзвоніть 067-353-1432 і записуйтеся на ознайомчий тренінг, який відбудеться 5 вересня в рамках Дня відкритих дверей в сімейному клубі «Промінчики».