10 фактів про багаторазову чемпіонку України з паверліфтингу, володарку 65 рекордів Лілію Проць

Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, кандидат у майстри спорту України з шашок, вільної боротьби та важкої атлетики. На першому тренуванні з пауерліфтингу присіла з вагою 70 кг, а через сім місяців стала майстром спорту.





Чемпіонка України 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, рекордсменка України (65 рекордів). У скарбничці нагород – 70 медалей та 20 кубків.





Ініціатор проєкту “ Мрія на всіх”. У 2018 та 2019 роках команда волонтерів виносила дітей з інвалідністю на Говерлу.





Співорганізаторка спортивної події Ternopil Half Marathon. Забіги на 21, 10, 5 км для дорослих. Дитячі забіги на 100, 500, 1000м.





Колекціонує кулькові ручки (300 шт) та мандрівки (20 країн). Улюблені країни – Туреччина та Ісландія, Стамбул Лілія називає місцем сили. Мріє побувати 2-3 місяці на місії в Африці.





У 2012 році ініціювала проєкт «РУХАНКА», який проводить донині. Щонеділі запрошує на безкоштовні заняття на вуличних тренажерах у парку Шевченка на острівку «Чайка» та скандинавською ходою.





Тренує дітей та дорослих, а також людей з інвалідністю. Лікувальна фізкультура при порушенні постави, плоско-вальгусній деформації стопи, при надлишковій вазі, після інсульту та інших захворювань.





Підприємиця. Навчається на курсі “Спортивний менеджмент та маркетинг”. “Як продавати квитки, як наповнити стадіони, промоція спорту, думаю, в майбутньому це допоможе місту залучити вболівальників і підняти престиж спорту”, каже Лілія.





Вільний час закладає у свої плани. Має за правило дві години на день бути наодинці зі своїми думками.



