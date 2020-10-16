Поблизу Тернополя на чоловіка з висоти 13 метрів упав лист бляхи, вагою близько 7 кг

15 жовтня о 20.52 районна бригада швидкої виїжджала у с. Острів, де надавала допомогу 57-річному пацієнтові, з яким трапився нещасний випадок.

На чоловіка, з висоти 13 метрів, під час монтажних робіт упав лист бляхи вагою близько 7 кг.

Унаслідок сильного удару пацієнт отримав дуже серйозні травми: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа та гематоми й після оперативно наданої допомоги був шпиталізований в університетську лікарню.