Увага! На Тернопільщині пропала 15-річна дівчинка Аліна Кухарська

УВАГА!!! РОЗШУК!!!

с. Вертелка Зборівського району Тернопільської області

Зборівським відділенням поліції Тернопільського відділу поліції ГУНП в області розшукується неповнолітня Кухарська Аліна Андріївна, 15 років, яка близько 08.00 годин 15.10.2020 вийшла з дому і до цього часу не повернулась.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 165-170 см., худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся довге, світло-русявого кольору.

ОДЯГНЕНА: куртка оранжевого кольору, спортивна кофта чорного кольору із сірою полосою, джинси світло-голубого кольору та рюкзак сірого кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (098) 478-30-07.