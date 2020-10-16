У Тернополі чоловік, переходячи з дитиною дорогу, отримав сильний удар у голову від водія «Мерседеса»

15 жовтня о 8.39 бригада швидкої виїжджала на вул. Леся Курбаса, де стався неординарний і дуже неприємний інцидент.

Медики швидкої надавали допомогу 37-річному пацієнтові, який отримав травми в неочікуваний спосіб.

Чоловік, переходячи з дитиною дорогу по пішохідному переходу, отримав сильний удар у голову від водія «Мерседеса» через зауваження, чому той не пропускає пішоходів. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку потерпілого, після наданої допомоги, доставлено у травмопункт.