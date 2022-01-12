У Тернополі чоловік побив дівчину

11 січня о 21.51 бригада швидкої виїжджала на вул. Громницького, до 23-річної пацієнтки.

За словами потерпілої, отримала травми від знайомого, з яким розпивали спиртні напої. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою носа, у стані алкогольного сп’яніння пацієнтку, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Загалом, 11 січня побільшало виїздів до ковідних хворих, зросла кількість викликів до пацієнтів із хронічними недугами, на гіпертонічні кризи, гострі алкогольні інтоксикації, ГРВІ та різні нещасні випадки.