Поблизу Великих Бірок відбулись змагання серед освітян

У вересні поблизу селища Великі Бірки відбулись змагання серед працівників освіти з видів спортивного туризму – пішохідного, водного та велосипедного туризму.

Даний захід відбувся за підтримки Тернопільської районної організації профспілки працівників освіти і науки та також відділу освіти Тернопільської РДА.

Цього року в урочищі Казарми знову зібрались найсильніші педагоги, представники видів спортивного туризму, які неодноразово виборювали звання Чемпіона Тернопільської області, як в окремих видах спортивного туризму, так і в загальному заліку.

Кожен із учасників змагань мав змогу спробувати свої сили на дистанціях водного, велосипедного та пішохідного туризму. Змагання проходили на дистанції з пішохідного туризму «особиста смуга перешкод» з командним заліком, велосипедного туризму на дистанціях «крос» та «тріал», водного туризму на байдарках двійках на дистанціях «спринт» та «слалом».

Найкращим на дистанції «велосипедний крос», уже другий рік поспіль, став Дмитро Піговський (Почапинська ЗОШ), на дистанції «тріал» – Дмитро Піговський теж став переможцем, показавши не тільки відмінну фізичну підготовку, але і відмінну техніку подолання перешкод на велосипеді.

На дистанціях водного туризму «спринт» найкраще виступила команда Байковецької ОТГ в складі Миколи Кітчака (Лозівська ЗОШ) та Руслана Касарди (Байковецька ЗОШ).

На дистанції «слалом» перемогу здобув екіпаж збірної Тернопільського району в складі Тараса Серби (Великобірківський БТШ) та Сергія Дулібана (Малоходачківська ЗОШ).

У виді «пішохідний туризм» на особистій дистанції «смуга перешкод» кращими серед жінок стали: І місце – Соломія Злонкевич (Великобірківський БТШ), ІІ місце Марта Хома (Ангелівська ЗОШ), ІІІ місце Олена Маличок (Шляхтинецька ЗОШ). Серед чоловіків перше місце виборов Тарас Серба (Великобірківський БТШ), другим фінішував Сергій Дулібан (Малоходачківська ЗОШ), третє місце виборов Микола Кітчак (Лозівська ЗОШ).

У командному заліку на дистанції «Смуга перешкод» кращою стала збірна Тернопільського району.

Загальний заліку з видів спортивного туризму (пішохідний, велосипедний, водний) – не проводився.

Дані змагання стали хорошою підготовкою та відбором учасників збірної команди вчителів району для участі в ХLІХ Кубку з видів спортивного туризму (пішохідний, велосипедний, водний) серед працівників освіти і науки Тернопільщини, що проходитиме з 18 по 20 вересня 2019 року на околиці с.Чернихівці, Збаразького району.

Тарас Серба‎