До Тернопільського університету завітають представники Національного банку України

Першого жовтня 2019 року до Тернопільського національного економічного університету завітають заступник голови Національного банку України Олег Євгенович Чурій та керівник проектів та програм НБУ Емала Аюбович Бахтарі. Гості прочитають лекцію для студентів і викладачів ТНЕУ на тему: «Як працює валютний ринок?».

Початок – о 15.00 год.

Місце проведення – зал електронних ресурсів ТНЕУ.

Також представники НБУ зустрінуться з адміністрацією університету.