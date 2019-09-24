Студенти ТНМУ розповіли про неврологічні розлади харчування

Студенти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевьсокго 12 вересня 2019 року організували захід «Ні анорексії!». Усі активісти (Юлія Валігура, Анастасія Бойко, Ярина Степанюк) є членами громадської організації «УМСА-Тернопіль».

Молоді люди мали змогу поглибити свої знання про неврологічні розлади харчування. З міні-лекції й презентації , підготовлених Шумаелем Зейн та Ольгою Чауш, присутні дізналися про етіологію, симптоматику та лікування цього вкрай небезпечного захворювання.

Учасники заходу також пройшли психологічний тест, який показав, чи є у них схильність до анорексії. Найочікуванішою і найцікавішою була конкурсна частина проекту: 10 добровольців боролися за звання «Найспритніший поїдач сендвічів». Це стало емоційною і цікавою розвагою для студентів. Переможці отримали приємні сюрпризи, а всі інші учасники – незабутні враження та яскраві спогади. Загалом у заході взяло участь 35 осіб.

Джерело: сайт ТНМУ