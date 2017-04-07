У Тернополі розпочали будівництво Кафедрального собору

6 квітня 2017 року, у переддень свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький, звершив молебень на початок будівництва Кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени.

Його Високопреосвященству співслужив собор духовенства єпархії: секретар єпархії прот. Мирон Гах, обласний благочинний прот. Борис Солтис, ключар собору прот. Євген Заплетнюк, завідувач єпархіальної канцелярії свящ. Володимир Зубілевич, свящ. Олег Гах, свящ. Петро Мельничук, свящ. Сергій Росіцький. Разом зі священиками молилися староста і будівничий собору Юрій Іванович Петрик, парафіяни.

Нагадаємо, закладення першого каменю під будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени звершив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 30 жовтня 2016 року. Святійший Владика висловив сподівання, що за допомогою парафіян храму, влади, меценатів, благодійників за кілька років на цьому місці постане величний собор і закликав усіх молитися і робити все для того, щоб Господь допоміг побудувати головний храм Тернопільської єпархії, щоб тут звершувалися богослужіння, люди отримували духовну їжу і щоб Церква вела нас до вічного блаженного життя.

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