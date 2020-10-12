15:31 | 12.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Де в Тернополі можна розрахуватися соціальною карткою “Пакунок малюка”

Irena 0 Views Прокоментуй!

З 1 вересня 2020 року Мінсоцполітики розпочато реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Батьки, які отримали кошти на соціальні картки — а це 5 тисяч гривень, — можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту.

У реєстрі закладів торгівлі названі наземні торгові точки, що долучилися до проєкту. У Тернополі отоварити соціальну картку наразі можна в магазинах EVA.

Інтернет – магазини:

 Інтернет-магазин від виробника ПП “Ярослав”

yaroslav.ua

Магазин “Кроха”

kroha-shop.com.ua

Kid’s Republic

kidr.com.ua

Homeline.ua

www.homeline.ua

Інтернет магазин “Роза”

www.roseshop.com.ua

Интернет магазин “Баюшки-баю”

baiushki-baiu.com

ТМ Tunes (Тюнс) – одяг для новонароджених

https://tunes.ua

Дитячий одяг “МалойСтор”

https://babyshops.com.ua

Інтернет магазин від виробника ТМ МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ

www.malenkie-ludi.com.ua/

LINDO.KIEV.UA

https://lindo.kiev.ua/

TK-Domtex.com.ua

www.tk-domtex.com.ua

Торговий дім “Unsal Trade LTD”

unsaltradeltd.prom.ua

Дитячий одяг від TM dexter’s

https://dexters.com.ua

EVA.ua

https://eva.ua/

Shveikamlt

shveikamlt.com.ua

ТОВ РОЗЕТКА.УА

https://rozetka.com.ua/ua/promo/babybox/

Звертаємо увагу! З повним переліком закладів торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту, можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням: https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *