З 1 вересня 2020 року Мінсоцполітики розпочато реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Батьки, які отримали кошти на соціальні картки — а це 5 тисяч гривень, — можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту.

У реєстрі закладів торгівлі названі наземні торгові точки, що долучилися до проєкту. У Тернополі отоварити соціальну картку наразі можна в магазинах EVA.

Інтернет – магазини :

Інтернет-магазин від виробника ПП “Ярослав” yaroslav.ua Магазин “Кроха” kroha-shop.com.ua Kid’s Republic kidr.com.ua Homeline.ua www.homeline.ua Інтернет магазин “Роза” www.roseshop.com.ua Интернет магазин “Баюшки-баю” baiushki-baiu.com ТМ Tunes (Тюнс) – одяг для новонароджених https://tunes.ua Дитячий одяг “МалойСтор” https://babyshops.com.ua Інтернет магазин від виробника ТМ МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ www.malenkie-ludi.com.ua/ LINDO.KIEV.UA https://lindo.kiev.ua/ TK-Domtex.com.ua www.tk-domtex.com.ua Торговий дім “Unsal Trade LTD” unsaltradeltd.prom.ua Дитячий одяг від TM dexter’s https://dexters.com.ua EVA.ua https://eva.ua/ Shveikamlt shveikamlt.com.ua ТОВ РОЗЕТКА.УА https://rozetka.com.ua/ua/promo/babybox/

Звертаємо увагу! З повним переліком закладів торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту, можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням: https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses