Де в Тернополі можна розрахуватися соціальною карткою “Пакунок малюка”
З 1 вересня 2020 року Мінсоцполітики розпочато реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Батьки, які отримали кошти на соціальні картки — а це 5 тисяч гривень, — можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту.
У реєстрі закладів торгівлі названі наземні торгові точки, що долучилися до проєкту. У Тернополі отоварити соціальну картку наразі можна в магазинах EVA.
Інтернет – магазини:
Інтернет-магазин від виробника ПП “Ярослав”
Магазин “Кроха”
Kid’s Republic
Homeline.ua
Інтернет магазин “Роза”
Интернет магазин “Баюшки-баю”
ТМ Tunes (Тюнс) – одяг для новонароджених
Дитячий одяг “МалойСтор”
Інтернет магазин від виробника ТМ МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ
LINDO.KIEV.UA
TK-Domtex.com.ua
Торговий дім “Unsal Trade LTD”
Дитячий одяг від TM dexter’s
EVA.ua
Shveikamlt
ТОВ РОЗЕТКА.УА
Звертаємо увагу! З повним переліком закладів торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту, можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням: https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses